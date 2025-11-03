Eintracht gli infortuni muscolari colpiscono anche loro | fuori il fantasista Can Uzun
Piove sul bagnato in casa Eintracht, avversario domani al Maradona del Napoli in Champions League. Non basta l’eliminazione in Coppa ed il pareggio con l’ultima in classifica. La formazione tedesca dovrà fare a meno di Can Uzun, diciannovenne fantasista delizia della formazione allenata da Dino Toppmöller. Lo scrive Fussballtransfers Per Uzun dell’Eintracht almeno un mese di stop. Secondo Sky Germania, il giocatore destro sarà fuori per un massimo di cinque settimane a causa di un infortunio muscolare alla coscia. L’Eintracht non aveva specificato i tempi quando aveva inizialmente annunciato la sua assenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
