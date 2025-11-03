Milano, 3 novembre 2025 – La ’carenata’ del Covid era stata tosta, e per ripartire col ’gas a martello’ serviva un mezzo miracolo. E quando a Paolo Magri, fresco di pensione, hanno proposto di mettersi in sella all’Eicma, lui non ci ha pensato troppo. In fondo con la passione per i motori si è fatto grande. E ci ha costruito pure una carriera. Amministratore delegato dell’Esposizione internazionale del ciclo e motociclo, al via da domani in Fiera a Rho, bergamasco, 72 anni, può già fare i conti con un’edizione da record: 730 espositori da 50 Paesi (10 al loro debutto), ma sempre col made in Italy a fare da battistrada (il 30% degli espositori parla italiano). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eicma, il motore della Lombardia. Il salone del ciclo e motociclo campione del mondo tra le fiere