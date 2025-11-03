EICMA 2025 | Suzuki svela la nuova gamma 2026

(Adnkronos) – Suzuki si presenta a EICMA 2025 con una visione chiara: fondere tradizione sportiva e innovazione tecnologica in una gamma che anticipa il futuro della mobilità su due ruote. Al Padiglione 6, Stand I42, il marchio giapponese svelerà in anteprima mondiale le novità 2026, con una conferenza stampa in programma martedì 4 novembre alle . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche questi approfondimenti

Suzuki ad Eicma 2025 tra novità e celebrazioni. Dal 6 al 9 novembre in scena tutta la gamma due ruote #ANSAmotori #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Triumph svela a Eicma 2025 la nuova Trident 800: il segmento delle naked medie ha una nuova protagonista - La 82esima edizione dell’esposizione dal 4 al 9 novembre nei padiglioni di Fiera Milano ... Riporta motori.ilmessaggero.it

Suzuki Capsule Collection 2025: heritage e streetwear in edizione limitata - La nuova Suzuki Capsule Collection 2025 presentata a Eicma: una collezione di capi iconici che fondono heritage e stile contemporaneo. Secondo quotidianomotori.com

Suzuki è Car of EICMA 2025: due modelli esclusivi in mostra alla fiera - Suzuki sarà protagonista di EICMA 2025 e mostrerà, in occasione dell’evento, anche due vetture esclusive celebrando il legame tra le due e le quattro ruote ... virgilio.it scrive