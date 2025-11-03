Egidio Albanese | Grottaglie deve tornare a volare No alla destra che vuole spegnere l’aeroporto Arlotta
Tarantini Time Quotidiano “Il passaggio dal confronto allo scontro è semplice, e il candidato presidente della Regione Puglia, Lobuono, ci sta riuscendo, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, UDC, Noi Moderati, Italia Liberale e Liberali Riformisti”. Così Egidio Albanese, presidente dell’associazione La Voce di Taranto e candidato al Consiglio regionale nella lista “Decaro Presidente”, commenta le recenti dichiarazioni di Lobuono sull’aeroporto di Grottaglie. “Sono bastate poche parole – afferma Albanese – per capire che la destra intende relegare l’aeroporto Arlotta a tutto, tranne che ai voli civili. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
