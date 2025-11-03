Educazione simbolica | la semantica del segno e del significato

Il sintagma educazione simbolica coniuga due dimensioni fondamentali dell’esperienza umana: educatio (dal latino educere e educare ) e symbolon (????????), termine greco che indica il segno, l’emblema, l’oggetto che unisce. L’articolo propone un’analisi linguistica e semantica del termine, esplorandone l’origine etimologica, la struttura morfologica e il valore cognitivo. L’educazione simbolica è interpretata come formazione alla comprensione dei segni e dei sistemi di significato che strutturano il linguaggio e la cultura. Essa rappresenta la dimensione interpretativa dell’educazione, quella che consente di passare dal segno visibile al senso condiviso, dal dato linguistico al valore umano del significare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it