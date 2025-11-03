Educational tour | il Museo diocesano apre le porte agli insegnanti

Reggiotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 7 novembre dalle 15 alle 19 il Museo diocesano aprirà le porte a dirigenti scolastici e insegnanti per uno speciale educational tour, una visita guidata gratuita tesa a illustrare le pregevoli collezioni d’arte e la proposta didattica 2025-2026.Alle Scuole dell’Infanzia, Primaria e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Reggio Calabria, Educational tour al Museo diocesano riservato agli insegnanti - Reggio Calabria: venerdì 8 novembre a partire dalle ore 17 il Museo diocesano aprirà le porte a dirigenti scolastici e insegnanti per uno speciale educational tour Venerdì 8 novembre a partire dalle h ... Scrive strettoweb.com

Federagit e Fondazione Museo Diocesano presentano Giaquinto Tour Experience - Parlare di Giaquinto a Molfetta sembra quasi scontato eppure sinora non è stato possibile farne un motivo di richiamo per turisti e gruppi organizzati. Riporta molfettaviva.it

Molfetta: Federagit e Fondazione Museo Diocesano presentano Giaquinto tour experience - Parlare di Giaquinto a Molfetta sembra quasi scontato eppure sinora non è stato possibile farne un motivo di richiamo per turisti e gruppi organizzati. Da giornaledipuglia.com

Cerca Video su questo argomento: Educational Tour Museo Diocesano