Educare alle emozioni e alla salute Progetti per bambini e ragazzi
Promuovere la salute, educare alle emozioni, formare cittadini consapevoli. È l’obiettivo del nuovo Programma dell’Offerta Educativa 2025-2026 dell’Ausl Toscana Centro, che propone per la provincia di Pistoia un articolato ventaglio di progetti destinati a tutte le scuole, dall’infanzia alle superiori. Un percorso che unisce sanità e istruzione per costruire, fin dai banchi di scuola, una cultura della prevenzione e del benessere. Tra le iniziative di punta spicca "Life Skills: a scuola di emozioni", un percorso che aiuta bambini e ragazzi a riconoscere e gestire le proprie emozioni, sviluppando competenze relazionali e capacità di affrontare le difficoltà quotidiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
