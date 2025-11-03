Eduardo Savarese presenta Una piccola luce | incontro alla libreria L’angolo delle Storie

Avellinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 6 novembre 2025, alle ore 18.00, la libreria L’angolo delle Storie ospiterà lo scrittore Eduardo Savarese per la presentazione del suo nuovo romanzo Una piccola luce, edito da Alter Ego. L’incontro, parte della rassegna #IncontroInLibreria, vedrà gli interventi di Francesco Ferrara, ideatore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

