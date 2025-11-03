Economia circolare | 44 imprese bergamasche per Ecomondo 2025 a Rimini
Bergamo. Dal 4 al 7 novembre saranno 44 le imprese bergamasche alla Fiera di Rimini Ecomondo 2025, l’evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG), punto di riferimento in Europa e nell’area del Mediterraneo per la green, blue and circular economy. Giunto alla sua 28ª edizione, la più ampia e internazionale di sempre, Ecomondo 2025 si conferma piattaforma di ricerca e innovazione, capace di coniugare crescita economica, tutela ambientale e inclusione sociale, rafforzando il suo ruolo di luogo di incontro tra istituzioni, imprese e mondo scientifico, con l’obiettivo di affrontare le principali sfide della transizione ecologica: dal riciclo avanzato all’ecodesign, fino al monitoraggio ambientale supportato dalle più moderne tecnologie digitali e satellitari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
