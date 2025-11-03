Ecomondo da domani a Rimini la fiera internazionale della green economy con 47 aziende campane
al 4 al 7 novembre torna alla Fiera di Rimini Ecomondo, l’evento internazionale di Italian Exhibition Group (IEG), punto di riferimento in Europa e nell’area del Mediterraneo per la green, blue and circular economy. Saranno presenti anche 43 brand espositori della Campania ( qui l’elenco ). Giunto alla sua 28ª edizione, la più ampia e internazionale di sempre, Ecomondo 2025 si conferma piattaforma di ricerca e innovazione, capace di coniugare crescita economica, tutela ambientale e inclusione sociale, rafforzando il suo ruolo di luogo di incontro tra istituzioni, imprese e mondo scientifico, con l’obiettivo di affrontare le principali sfide della transizione ecologica: dal riciclo avanzato all’ecodesign, fino al monitoraggio ambientale supportato dalle più moderne tecnologie digitali e satellitari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
