Ecco perché KNX è l' unico vero standard per l' impianto elettrico smart | la nostra prova

Dday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

KNX è l'unico vero standard condiviso tra la maggior parte dei produttori per realizzare un impianto elettrico intelligente: abbiamo voluto imparare a programmarlo per capirne pregi e limiti e per creare una piattaforma di base per le nostre prove.. 🔗 Leggi su Dday.it

