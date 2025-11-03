Ecco perché KNX è l' unico vero standard per l' impianto elettrico smart | la nostra prova
KNX è l'unico vero standard condiviso tra la maggior parte dei produttori per realizzare un impianto elettrico intelligente: abbiamo voluto imparare a programmarlo per capirne pregi e limiti e per creare una piattaforma di base per le nostre prove.. 🔗 Leggi su Dday.it
