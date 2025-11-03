Ecco la Torre dei Conti ai Fori imperiali dopo il cedimento di parte della struttura – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2025 Le immagini della Torre dei Conti, la struttura che ha avuto un cedimento durante le fasi di ristrutturazione con diversi operai che stavano lavorando a suo interno. Un secondo crollo è avvenuto durante i soccorsi, coinvolgendo i Vigili del fuoco che sono rimasti fortunatamente illesi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
