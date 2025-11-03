© ShowTv Le vicende de La Notte nel Cuore sono ormai arrivate al giro di boa. Nei prossimi mesi, la dizi turca saluterà infatti i telespettatori di Canale 5. Tra intrighi, colpi di scena e imprevisti, anche il gran finale riserverà diverse emozioni. Scopriamo dunque tutto quello che accadrà con le nostre anticipazioni. Il matrimonio di Nuh e Sevilay e la crisi tra Melek e Cihan. © ShowTv Nel corso della festa di nozze del fratello gemello Nuh Çakirca (Aras Ayd?n) e Sevilay Günser (Leyla Tanlar), Melek (Hafsanur Sancaktutan) resta sconvolta quando, origliando una conversazione, scopre che il marito Cihan?ansalan (Burak Tozkoparan) le ha nascosto di avere avuto, quando ancora risiedeva a Berlino, una relazione di una notte con Perihan, arrivata in Cappadocia e diventata proprietaria di un’agenzia di viaggi strettamente legata alle attività alberghiere di Tahsin (?lker Aksum) e Sumru (Ece Uslu). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ecco come finisce La Notte nel Cuore