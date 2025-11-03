Ecco come finisce La Notte nel Cuore
© ShowTv Le vicende de La Notte nel Cuore sono ormai arrivate al giro di boa. Nei prossimi mesi, la dizi turca saluterà infatti i telespettatori di Canale 5. Tra intrighi, colpi di scena e imprevisti, anche il gran finale riserverà diverse emozioni. Scopriamo dunque tutto quello che accadrà con le nostre anticipazioni. Il matrimonio di Nuh e Sevilay e la crisi tra Melek e Cihan. © ShowTv Nel corso della festa di nozze del fratello gemello Nuh Çakirca (Aras Ayd?n) e Sevilay Günser (Leyla Tanlar), Melek (Hafsanur Sancaktutan) resta sconvolta quando, origliando una conversazione, scopre che il marito Cihan?ansalan (Burak Tozkoparan) le ha nascosto di avere avuto, quando ancora risiedeva a Berlino, una relazione di una notte con Perihan, arrivata in Cappadocia e diventata proprietaria di un’agenzia di viaggi strettamente legata alle attività alberghiere di Tahsin (?lker Aksum) e Sumru (Ece Uslu). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Scopri altri approfondimenti
?INCIDENTE NELLA NOTTE A ORSARA, auto finisce in una scarpata: uomo gravemente ferito Vai su Facebook
La notte nel cuore anticipazioni: Cihan in carcere ma Tahsin cerca il vero colpevole - Una puntata da non perdere martedì sera con La notte nel cuore: Tahsin cerca il vero colpevole della sparatoria sa che non è stato Cihan. Lo riporta ultimenotizieflash.com
La notte nel cuore, quando finisce su Canale 5: le ultime puntate previste entro Natale - La soap tv La notte nel cuore si avvia a passi spediti verso il gran finale della prima e unica stagione attualmente in onda con buon successo nel prime time di Canale 5. it.blastingnews.com scrive
La notte nel cuore come e quando finisce la serie tv di Canale 5? Tutto sul finale - Mediaset ha deciso di accelerare la messa in onda con doppi appuntamenti fino ... Riporta ilsipontino.net