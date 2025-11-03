Ecco chi è la futura moglie di Charles Leclerc Alexandra Saint Mleux

La proposta di matrimonio ufficiale è arrivata poche ore fa e ha visto il tenero coinvolgimento di Leo, il cagnolino di famiglia. Charles Leclerc ha deciso di sorprendere la sua futura moglie Alexandra Saint Mleux con una targhetta personalizzata, fatta indossare al cucciolo, sulla quale era stata stampata la frase: “Papà vuole sposarti”. Alexandra, immersa in un’atmosfera da sogno tra migliaia di rose rosse, ha risposto di sì, facendo recapitare al “papà” di Leo un biscottino con la scritta: “Mamma ha detto sì”. La notizia del fidanzamento è stata poi condivisa dal pilota Ferrari con un post pubblicato sul suo account Instagram. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

