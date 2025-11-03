Eccellenza Un pari per la Comacchiese E nel finale sfiora il colpaccio

Faenza 1 Comacchiese 1 FAENZA: Zauli, Franceschini, Gimelli, Borini (22’ st Missiroli), Bertoni, Brusi, Tuzio, Zani (35’ st Ulivieri), Bonavita, Gjordumi, Lanzoni. All.: Cavina. COMACCHIESE: Campi, Felloni, Ferri, Gordini, Fiorini, Temporin, Taroni (5’ st Ravaglia), Montanari (30’ st Mazzavillani), Elshazly (20’ st Gherlinzoni), Britos Dos Santos, Centonze. All.: Candeloro. Arbitro: Danielli di Bologna. Reti: 3’ pt Centonze (C), 32’ pt Zani (F). Note: ammoniti: Gjordumi (F), Gordini (C), Britos Dos Santos (C). Pareggio giusto e partita vibrante tra Faenza e Comacchiese, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto dal primo all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Un pari per la Comacchiese. E nel finale sfiora il colpaccio

