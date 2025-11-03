Eccellenza Montespertoli altro passo falso e scivolata in zona play-out

GARFAGNANA 3 MONTESPERTOLI 0 CASTELNUOVO GARFAGNANA: Barghini, Rossi, Ramacciotti, Cecilia, Leshi, Quilici, Casci, Cecchini, Condè, El Hadoui, Bartolomei. A disp.: Baldini, Lunardi, Bigondi, Morelli, Gasperoni, Tassi, Micchi, Fazzi, Nardi. All.: Grassi. MONTESPERTOLI: Romano, Spini, Corradi, Trapassi, Calonaci, Corsi, Zefi, Bettoni, Lotti, Maltomini, Rosi. A disp.: Biotti, Vallesi, Mancini, Salvadori, Fiaschi, Lensi, Gasparri, Biliotti, Ciuffi. All.: Sarti. Arbitro: Dossetto di Pinerolo. Reti: 45’ El Hadoui, 51’ rig. Cecchini, 70’ Condè. Note: Espulso al 46’ Calonaci (M). CASTELNUOVO GARFAGNANA – Terza sconfitta consecutiva per il Montespertoli, che esce sconfitto con un netto 3-0 dal Nardini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

