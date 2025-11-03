Eccellenza Il Certaldo ancora poco incisivo torna a casa a mani vuote
SIGNA 1 CERTALDO 0 SIGNA: Crisanto, Nencini, De Ferdinando, Soldani, Nocentini, Bianchi, Lombardi C., Dallai, Tempesti, Baggiani S., Cioni. A disp.: Landini, Lombardi L., Giuliani, Tesi, Manetti, Flachi, Coppola, Piscitelli, Costa. All.: Gambadori. CERTALDO: Gasparri, Piochi, Pinzani, Di Leo, Edu Mengue, Nannetti, Ciappi, Alfani, Pareggi, Cicali G., Innocenti. A disp.: Cicali S., Cesarano, Cianciolo, Aguedo, Tanganelli, Poienari, Celoni, Cicali T., Pennini. All.: Gangoni. Arbitro: Cavalleri di Treviglio. Reti: 40’ Bianchi. SIGNA – Rimandato ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale per il Certaldo, che dopo aver mosso la classifica nel turno precedente in casa con l’Affrico, si è presentato con rinnovato entusiasmo sul campo di un’altra diretta concorrente per la salvezza come il Signa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
