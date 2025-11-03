Eccellenza Fratres Perignano l’agonismo non basta La Belvedere fa festa con Blanchard
BELVEDERE CALCIO 1 FRATRES PERIGNANO 0 BELVEDERE CALCIO: Pini, Veronesi, Del Conte, Cretella, Fregoli, Blanchard, Consonni(19’st D’Angelo), Faenzi, Tantone(44’st Cret Catalin), Colledan(24’st Cozzolino), Carlotti. All. Giallini. FRATRES PERIGNANO: Rizzato, Genovali, Lupi(24’st El Ouardi), Remorini, Kapidani(39’st Kouadro), Vittorini, Meucci, Giordani, Mearini(29’st Garunja), Remedi(33’st Neri), Pagni(1’st Sottile). All.Fanani. Arbitro: Bolognesi di Siena. Marcatore: al 34’st Blanchard. GROSSETO – I Fratres Perignano perdono di misura sul terreno della Belvedere al termine di una partita giocata con tanto agonismo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
