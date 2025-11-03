Eccellenza Coraggio Cenaia una sfida a viso aperto Così Sena riesce a fermare il Viareggio

VIAREGGIO 0 CENAIA 1969 0 VIAREGGIO: Carpita, Romanelli, Ivani (23’st Tieu), Brondi, D’Alessandro, Bertacca (31’st Videtta), Apolloni (9’st Bertelli), Gabrielli (37’st Morelli), Pegollo, Purro (23’st Belluomini), Galligani. All: Vangioni. CENAIA: Castaldi, Lischi, Sartini, Bianchi (27’st Santagata), Signorini, Puleo, Fischer (22’st Rossi), Cito, Maggi (31’st Baumarouan), Remedi (43’st Busiello), Provinzano. All.Sena. VIAREGGIO – Il Cenaia giocando una bella partita, a viso aperto, costringe il Viareggio al pareggio. La partita è stata di un livello tecnico elevato, con diverse occasioni da entrambe le parti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Coraggio Cenaia, una sfida a viso aperto. Così Sena riesce a fermare il Viareggio

