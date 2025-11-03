EA FC 26 UEFA PrimeTime Heroes Il Roster Di Ultimate Team Si Arrichisce Con Tre Carte Inedite

Electronic Arts ha annunciato che, per celebrare le serate della UEFA Champions League, rilascerà tre nuovi eroi per la popolare modalità Ultimate Team del simulatore calcistico EA FC 26. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! Al momento, la software house canadese non ha rivelato i nomi dei giocatori che riceveranno la carta speciale in questione, ma ha rilasciato degli indizi che possono aiutarci a fare delle previsioni. Stando a ciò che si può vedere dall’immagine che ritrovate in calce a questo articolo, sembra che l’eroe che viene soprannominato The Rider dovrebbe essere l’ex attaccante francese Louisa Necib. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 UEFA PrimeTime Heroes Il Roster Di Ultimate Team Si Arrichisce Con Tre Carte Inedite

