È morto Loriano Bagnoli fondò Sammontana insieme ai fratelli

(Adnkronos) – È morto Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana, aveva 86 anni. Figlio di Romeo che nel 1948 aveva aperto un bar latteria, fu tra i fondatori della azienda di gelati di Empoli (Fi) insieme ai fratelli Renzo e Sergio. Tra i ricordi condivisi sui social, quello del presidente della Regione Toscana, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Scopri altri approfondimenti

+++ È morto Loriano Bagnoli patron della Sammontana - facebook.com Vai su Facebook

Loriano Bagnoli è morto, addio al presidente e patron della Sammontana (il colosso dei gelati) - E' morto Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. Da msn.com

La Sammontana dice addio a Loriano Bagnoli. Coi i fratelli fondò la storica azienda - Il ricordo del sindaco: “Con i fratelli Renzo e Sergio ha costruito una realtà leader del settore, che ha portato il nome di Empoli nel mondo” ... Riporta msn.com

E' morto Loriano Bagnoli, il patron di Sammontana - EMPOLI: Col suo talento imprenditoriale e insieme ai fratelli, seppe trasformare il bar latteria artigianale aperto dal padre in un colosso dei gelati ... Da toscanamedianews.it