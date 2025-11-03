È morto l' architetto Ferdinando Butti | lascia nel dolore l' amata figlia

È spirato sabato 1 novembre, circondato dall’affetto dei suoi cari, Ferdinando Butti, architetto di Carpenedolo noto in tutta la provincia. Aveva 71 anni.Butti ha dedicato la sua vita alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio architettonico locale, impegnandosi soprattutto in restauri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it