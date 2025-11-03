È morto il patron di Sammontana Loriano Bagnoli

È morto a 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e storico patron di Sammontana, azienda simbolo del gelato italiano. Originario di Empoli, Bagnoli era figlio di Romeo, che nel dopoguerra aveva aperto un bar-latteria nella cittadina toscana. Insieme ai fratelli Renzo e Sergio, Loriano trasformò l’attività di famiglia in un’impresa destinata a diventare un punto di riferimento nel settore dolciario. Il nome Sammontana nacque dalla vicina Fattoria Sammontana di Montelupo Fiorentino, da cui la famiglia acquistava il latte per la produzione. A partire dal 1948, i fratelli Bagnoli iniziarono a vendere gelato anche fuori da Empoli, dando il via a un percorso di crescita che avrebbe portato la piccola realtà artigianale a imporsi a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto il patron di Sammontana Loriano Bagnoli

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ È morto Loriano Bagnoli patron della Sammontana - facebook.com Vai su Facebook

Sammontana, morto Loriano Bagnoli presidente e patron: da un bar latteria ai gelati in tutto il mondo - latteria nel secondo dopoguerra a Empoli (Firenze), fu il fondatore dell'azienda insieme ai fratelli Renzo e Sergio ... Secondo corriere.it

Addio a Loriano Bagnoli, il patron di Sammontana. Chi era l'uomo che ha portato il gelato italiano in tutto il mondo - È morto all'età di 86 anni Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron di Sammontana. Lo riporta corrieredellumbria.it

Loriano Bagnoli è morto, addio al presidente e patron della Sammontana (il colosso dei gelati) - E' morto Loriano Bagnoli, presidente onorario e patron della Sammontana. msn.com scrive