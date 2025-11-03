È morto il cantante Franco Stefani Tarquinia perde una delle sue voci più autentiche

3 nov 2025

Lutto a Tarquinia per la morte del cantante Franco Stefani. Aveva 54 anni e, grazie alla bellezza della sua inconfondibile voce, che donava vere emozioni, era particolarmente apprezzato e stimato. La cittadina sul litorale perde una delle sue voci più autentiche ma Stefani era conosciuto non solo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

