È morto il cantante Franco Stefani Tarquinia perde una delle sue voci più autentiche
Lutto a Tarquinia per la morte del cantante Franco Stefani. Aveva 54 anni e, grazie alla bellezza della sua inconfondibile voce, che donava vere emozioni, era particolarmente apprezzato e stimato. La cittadina sul litorale perde una delle sue voci più autentiche ma Stefani era conosciuto non solo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
