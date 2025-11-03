È morto Giuntoli colonna del basket Aveva 62 anni

Pescia, 2 novembre 2025 – Sembrava che le cose avessero preso la strada giusta. Ma non era così. Gianluca Giuntoli era in ospedale, a Pisa. Come sempre aveva fatto in ogni occasione, ha combattuto fino a quando ha potuto. Ma alla fine una malattia terribile ha piegato il suo fisico e ha chiuso gli occhi per sempre. Solo due settimane fa aveva compiuto 62 anni. La notizia della sua scomparsa è arrivata, improvvisa, nelle prime ore della sera. Era persona molto conosciuta in città, dove lavorava nell’Ufficio Tecnico comunale, e nel mondo della pallacanestro, sport che aveva iniziato a praticare fin da bambino, passando giovanissimo alla panchina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

