È morto Ettore Pausini zio di Laura | travolto da un’auto pirata a Bologna

Thesocialpost.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È morto Ettore Pausini, 78 anni, zio della cantante Laura Pausini. Il barbiere-ciclista è stato travolto da un’auto pirata mentre rientrava in bicicletta verso Bologna, sugli Stradelli Guelfi. L’auto che lo ha colpito non si è fermata: ha proseguito a tutta velocità in direzione San Lazzaro, lasciando sull’asfalto il corpo di Ettore Pausini, 78 anni, fratello del padre di Laura Pausini. L’uomo, originario di Solarolo ma residente da anni nel capoluogo emiliano, è morto dopo un’ora di tentativi di rianimazione da parte dei sanitari: non ce l’ha fatta ad arrivare vivo al Maggiore. Chi ha assistito allo schianto racconta di aver visto la bicicletta volare via dopo l’impatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

