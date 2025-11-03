E’ morto Ettore Pausini zio di Laura | è il ciclista travolto dall’auto pirata a Bologna
Aveva 78 anni: è stato investito in mountain bike sugli Stradelli Guelfi. La vettura è stata ritrovata a due chilometri: si cerca il conducente. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Altre letture consigliate
Un diciottenne, Ettore Carnazzo, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Scordia, nel Catanese. Un suo coetaneo e una 15enne sono rimasti feriti in maniera grave, ma non sono ritenuti in pericolo di vita - facebook.com Vai su Facebook