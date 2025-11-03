È morta Diane Ladd star di Alice non abita più qui e madre di Laura Dern

Diane Ladd è morta oggi 3 novembre 2025 nella sua casa di Ojai, in California, all’età di 89 anni. Ad annunciare la scomparsa a The Hollywood Reporter è stata la figlia Laura Dern, che le è rimasta accanto negli ultimi momenti. “La mia straordinaria eroina è mancata questa mattina con me al suo fianco”, ha dichiarato l’attrice in un comunicato. “Era la più straordinaria figlia, madre, nonna, attrice, artista e spirito empatico che solo i sogni avrebbero potuto creare. Siamo stati benedetti ad averla avuta. Ora vola con i suoi angeli”. Nata come Rose Diane Lanier il 29 novembre 1935 a Meridian, nel Mississippi, Diane Ladd ha costruito una carriera straordinaria che ha attraversato oltre sessant’anni di cinema, televisione e teatro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

