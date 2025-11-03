News tv. Il tema delle occupazioni abusive è tornato al centro dell’attenzione durante una recente puntata di “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4. Al centro del servizio, la vicenda di una donna già nota alle cronache degli anni Novanta, oggi nuovamente protagonista per motivi legati all’ abusivismo immobiliare nella capitale. L’incontro con l’inviato della trasmissione si è fatto incandescente lasciando senza parole il conduttore e i telespettatori. Leggi anche: “Di Fabio devi sapere che.”. Clerici ospite a Che tempo che fa, il siparietto di Luciana Littizzetto (VIDEO) Ricostruzione dei fatti: dal passato giudiziario alle nuove accuse. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “È lei assurdo”. L’abusiva in casa è un volto noto, la scoperta a Fuori dal coro: finisce malissimo