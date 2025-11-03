È lei assurdo L’abusiva in casa è un volto noto la scoperta a Fuori dal coro | finisce malissimo
News tv. Il tema delle occupazioni abusive è tornato al centro dell’attenzione durante una recente puntata di “Fuori dal Coro”, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano su Rete 4. Al centro del servizio, la vicenda di una donna già nota alle cronache degli anni Novanta, oggi nuovamente protagonista per motivi legati all’ abusivismo immobiliare nella capitale. L’incontro con l’inviato della trasmissione si è fatto incandescente lasciando senza parole il conduttore e i telespettatori. Leggi anche: “Di Fabio devi sapere che.”. Clerici ospite a Che tempo che fa, il siparietto di Luciana Littizzetto (VIDEO) Ricostruzione dei fatti: dal passato giudiziario alle nuove accuse. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Leggi anche questi approfondimenti
Irruzione abusiva a Sammezzano. Mentre la nuova proprietà, la SMZ srl della famiglia Moretti, sta pensando alla messa in sicurezza di castello e parco, due giovani hanno fatto un’irruzione abusiva nell'area. Hanno filmato la loro prodezza da reato penale e l’ Vai su Facebook