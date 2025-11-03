E' la settimana di Ecomondo a Rimini le giornate dedicate ad ambiente ed economia circolare
Rimini dà il via alla settimana all’insegna di Ecomondo e si prepara a ospitare un ricco calendario di eventi che spaziano dall'economia circolare alla musica, dal cinema alla scienza, offrendo un mix perfetto tra business, cultura e sostenibilità. Nell'ambito degli eventi diffusi fuori salone. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
ALIS Channel. . ? La prossima settimana ALIS sarà presente a Ecomondo, ma già da questa sera a Time Out, il Vicepresidente e Direttore Generale Marcello Di Caterina, spiegherà perché la sostenibilità ambientale è uno dei pilastri fondanti del progetto as - facebook.com Vai su Facebook
Radio 24 dedicherà una settimana di programmazione speciale, dall’1 all’8 novembre, a Ecomondo, l’evento internazionale dedicato ai settori della green e circular economy. Interviste, approfondimenti, dati. Per il palinsesto completo: - X Vai su X
Rimini, Ecomondo Off: da lunedì al via una settimana di eventi ‘fuori salone’ - Lunedì 3 novembre parte il fitto programma di Rimini Blue Lab per Ecomondo Off: un ricco calendario di appuntamenti tra attività per scuole, cittadini e ... Secondo chiamamicitta.it
Ecomondo, Rimini blindata: piano traffico speciale per la Fiera green - Dal 4 al 7 novembre la Fiera di Rimini ospita la 28ª edizione di Ecomondo, punto di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per economia circolare e ... Da chiamamicitta.it
Ecomondo Off, scuole e cittadini alla scoperta della cultura del mare - Parte lunedì 3 novembre il fitto programma di Rimini Blue Lab per Ecomondo Off: un fitto calendario di appuntamenti tra attività per scuole, cittadini e visitatori, incontri, proiezioni, concerti, lab ... Secondo altarimini.it