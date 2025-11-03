È iniziata la stagione dell’influenza 400mila casi in una settimana

La si attendeva e con il primo abbassamento delle temperature l’ influenza è arrivata, dando inizio alla stagione 2025-2026. Per ora si contano oltre 400mila casi di infezioni respiratorie acute in una sola settimana, dal 20 al 26 ottobre, cioè nell’ultimo periodo monitorato dall’Istituto Superiore di Sanità, che considera in numeri nella media degli scorsi anni. Ma gli esperti temono che il virus possa colpire in maniera più acuta nelle prossime settimane. È iniziata la stagione influenzale. A fornire i dati sui più recenti casi di influenza, che hanno dato il via ufficialmente alla stagione, è il primo bollettino della sorveglianza RespiVirNet dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), appena pubblicato e che da quest’anno fornirà indicazioni in modo interattivo. 🔗 Leggi su Dilei.it

