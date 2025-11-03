E' il nuovo capo del mandamento di Ciaculli chiesti 20 anni di carcere per Gaetano Savoca

Palermotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di anni di carcere ne ha già scontati parecchi, essendo stato condannato per ben tre volte per mafia, e la Procura in queste settimane ha chiesto altri 20 anni di reclusione, sempre per 416 bis: l'imputato è Gaetano Savoca, 58 anni, soprannominato "il biondo", finito nuovamente in cella a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

