E' il nuovo capo del mandamento di Ciaculli chiesti 20 anni di carcere per Gaetano Savoca
Di anni di carcere ne ha già scontati parecchi, essendo stato condannato per ben tre volte per mafia, e la Procura in queste settimane ha chiesto altri 20 anni di reclusione, sempre per 416 bis: l'imputato è Gaetano Savoca, 58 anni, soprannominato "il biondo", finito nuovamente in cella a. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
