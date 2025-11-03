Roma, 3 novembre 2025 – iOS 26.1 è pronto al debutto. Secondo diverse fonti affidabili, l’update verrà rilasciato nelle prossime ore, con rollout previsto intorno alle 19:00 italiane. Non si tratta di un aggiornamento rivoluzionario, ma di un passo avanti concreto nell’esperienza quotidiana degli utenti, con miglioramenti a interfaccia, funzioni di sistema e traduzione in tempo reale. Il conto alla rovescia è iniziato. In Italia, il download è atteso nel tardo pomeriggio, indicativamente tra le 19:00 e le 20:00, fascia oraria in cui di solito il rollout si stabilizza sui server europei. L’aggiornamento sarà disponibile per tutti gli iPhone che già supportano iOS 26: non ci sono modifiche alla lista dei dispositivi compatibili e nessun taglio rispetto alla versione iniziale, un segnale che Apple ha preferito concentrarsi sulle ottimizzazioni software. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È il giorno di iOS 26.1: ecco quando arriva (gli orari) e cosa cambia davvero