Cristiano Giuntoli potrebbe presto tornare protagonista in Serie A dopo il clamoroso fallimento alla Juventus (club dal quale si è svincolato portandosi a casa circa tre milioni di euro ). A riferirlo è Il Corriere dello Sport. L’edizione online del giornale associa l’ex Napoli al ruolo di direttore sportivo della Fiorentina, rimasto vacante a seguito dell’addio di Daniele Pradé. Giuntoli alla Fiorentina? L’indiscrezione del Corrsport. Di seguito quanto scrive Francesco Gensini sul Corriere dello Sport riguardo Giuntoli-Fiorentina: “Questione chiama questione ed è inevitabile di fronte alla crisi in cui si trova la Fiorentina che non è solo di campo, perché il club viola da sabato mattina è anche senza direttore sportivo dopo le dimissioni presentate da Pradè e accettate. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

È Giuntoli il candidato a diventare il nuovo direttore sportivo della Fiorentina (Corrsport)