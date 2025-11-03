Finisce poi 1-4 la sfida tra il Los Angeles FC e l'Austin FC. A lanciare gli ospiti è uno straordinario Son, che si inventa un gol perfetto rimboccando le coperte ai difensori di casa. Completano l'opera Denis Bouanga (doppietta) e Jeremy Ebobisse nel recuper. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "È fenomenale!": Son incanta anche i telecronisti americani con questo gol