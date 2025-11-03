È difficile ma mia figlia Maelle… Antonella Clerici la confessione in tv | cosa ha rivelato al pubblico
Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno, tra una ricetta e una chiacchiera, Antonella Clerici e Mauro Improta non parlano solo di cucina. I due, legati da una lunga amicizia televisiva, si lasciano spesso andare a riflessioni più intime, raccontando dei propri figli, dei sogni realizzati e di quelli ancora da inseguire. Qualche settimana fa era stata proprio la Clerici ad annunciare con entusiasmo che Mauro era diventato nonno a soli 47 anni: suo figlio Angelo, appena maggiorenne, era diventato papà. Nella puntata del 3 novembre 2025, invece, l’attenzione si è spostata su un’altra generazione, quella di Maelle, la figlia della conduttrice, e sui sogni che la riguardano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Argomenti simili trattati di recente
La conduttrice si racconta: "Mia figlia stata bullizzata moltissimo per l’aspetto, però è una ragazza che si è fatta le ossa con una grande struttura. Io l’ho cresciuta nella semplicità. Con Eros oggi siamo fratelli e famiglia. Per Aurora è stato difficile avere una madr - facebook.com Vai su Facebook
La malattia rara di mia figlia, la sua disabilità e quello che mi fa andare avanti - La diagnosi di una patologia senza nome, la vita di una famiglia travolta, la forza nei piccoli grandi traguardi. Secondo disabili.com
Vittorio Sgarbi/ Mamma Evelina: “Mia figlia scioccata e preoccupata per il papà, sta male da un anno” - A Dentro la notizia si torna sulla vicenda di Vittorio Sgarbi con le parole di Alba, la mamma di Evelina: ecco che cosa ha raccontato Si torna sul caso di Vittorio Sgarbi a Dentro la notizia, su ... Secondo ilsussidiario.net