È deciso se ne va Ballando con le stelle nuovo terremoto | Milly Carlucci perde pezzi
Dietro le luci, i sorrisi e la musica di Ballando con le Stelle, si muovono spesso retroscena e indiscrezioni che animano il dietro le quinte tanto quanto il palco. L’ultima settimana, in particolare, è stata dominata da un mormorio crescente che ha iniziato a circolare tra addetti ai lavori e fan del programma: una delle concorrenti più amate sarebbe pronta a lasciare il programma prima della finale, e il motivo non sarebbe affatto banale. >> “Ma scherziamo?”, “Vergogna”. Cosa hanno scoperto in queste ore: finisce malissimo dopo l’annuncio di Milly su Andrea Delogu a Ballando con le stelle Da giorni, infatti, si parla di tensioni interne, di contratti particolari e di qualche incomprensione con la produzione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#MarcellaBella (e Furibonda) attacca #BallandoConLeStelle: “Hanno deciso di distruggermi. Gli metterei due dita negli occhi a questi qua” VIDEO STRACULT - X Vai su X
Nancy Brilli brilla a Ballando con le Stelle! L’attrice, amatissima dal pubblico, ha deciso di mettersi in gioco sulla pista più famosa della TV Elegante, ironica e piena di energia… Nancy sta conquistando tutti passo dopo passo ? #donnaglamour #fblife - facebook.com Vai su Facebook
Top&Flop Ballando con le stelle: il sogno di Selvaggia Lucarelli, la gaffe di Barbara D'Urso e i tacchi di Paolo Belli - Brutta caduta per Francesca Fialdini, che ha riportato un infortunio al piede destro alla vigilia della sesta puntata di Ballando con le stelle 2025 ... Si legge su ilmessaggero.it
Ballando con le stelle 2025, Fabio Canino: “Ho sbagliato con Marcella bella”/ “Battuta uscita male…” - Fabio Canino, ospite oggi a Domenica In, ha rinnovato le sue scuse per quanto detto a Marcella Bella dopo l’esordio a Ballando con le stelle 2025. Riporta ilsussidiario.net
Belen ha sbloccato Selvaggia Lucarelli, arriva la pace grazie a Ballando con le Stelle - O quantomeno un primo passo verso la pace è stato compiuto grazie a Ballando con le Stelle. Scrive corrieredellosport.it