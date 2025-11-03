È crollata parte della storica Torre dei Conti sui Fori Imperiali | 4 operai soccorsi uno è sotto le macerie

Today.it | 3 nov 2025

Soccorritori al lavoro tra le macerie della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali a Roma. Intorno alle 11:15 la struttura medioevale è in parte crollata in terra mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione. A dare l'allarme sono stati gli operai e diversi passanti. C'è stato poi un secondo. 🔗 Leggi su Today.it

