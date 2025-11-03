È crollata parte della storica Torre dei Conti sui Fori Imperiali | 4 operai soccorsi uno è sotto le macerie
Soccorritori al lavoro tra le macerie della Torre dei Conti, ai Fori Imperiali a Roma. Intorno alle 11:15 la struttura medioevale è in parte crollata in terra mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione. A dare l'allarme sono stati gli operai e diversi passanti. C'è stato poi un secondo. 🔗 Leggi su Today.it
Argomenti simili trattati di recente
È crollata un'altra parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali a Roma. Il cedimento è avvenuto durante le operazioni di soccorsi da parte dei vigili del fuoco degli operai rimasti coinvolti dal primo crollo. La parte centrale del lato della torre che guarda via Cavou Vai su Facebook