È crollata parte della storica Torre dei Conti a Roma
Soccorritori al lavoro tra le macerie della Torre dei Conti, a Roma. Intorno alle 11:15 la struttura medioevale è in parte crollata in terra mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione. A dare l'allarme sono stati gli operai e diversi passanti.Sul posto le pattuglie della polizia locale. 🔗 Leggi su Today.it
