Dybala torna un tema 19° ko con la Roma | dubbi leciti sul rinnovo

Sololaroma.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un minuto balordo il numero 82 del match contro il Milan per la Roma, momento in cui, in un batter d’occhio, Dybala sbaglia il rigore del pareggio e si infortunia calciando, uno scenario che peggiore non si poteva. Il rammarico per l’errore dagli undici metri si è rapidamente spostato sulle condizioni della Joya, che domani sosterrà gli esami strumentali per valutare l’entità dell’ennesimo stop muscolare della sua carriera. Con i giallorossi siamo ora giunti al 19° ko e ad un buon 50% di gare saltare in tre anni, un numero oggettivamente alto per quello che è da tutti considerato il giocatore chiave della rosa, nonché il più pagato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

dybala torna un tema 19176 ko con la roma dubbi leciti sul rinnovo

© Sololaroma.it - Dybala torna un tema, 19° ko con la Roma: dubbi leciti sul rinnovo

Argomenti simili trattati di recente

Massara: “Dybala? Tema rinnovi non ancora affrontato, non è l’unico in scadenza” - Il direttore sportivo della Roma, pochi minuti prima dell'inizio della sfida di Europa League dei giallorossi contro il Lilla, ha trattato vari temi. Lo riporta tuttosport.com

Roma, quando torna Dybala? Massara: "Speriamo a Firenze". Ma 'allontana' il rinnovo - La Roma aspetta l'attaccante argentino, ai box a causa dell'infortunio accusato nella terza giornata di Serie A contro il Torino. Come scrive adnkronos.com

Roma, Dybala titolare con l'Inter? Gasperini 'avvicina' il rientro dell'argentino - L'attaccante della Roma è fermo per infortunio dalla terza giornata di campionato, quando si è procurato una lesione muscolare alla coscia sinistra durante ... Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Dybala Torna Tema 19176