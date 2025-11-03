Dybala torna un tema 19° ko con la Roma | dubbi leciti sul rinnovo

Un minuto balordo il numero 82 del match contro il Milan per la Roma, momento in cui, in un batter d’occhio, Dybala sbaglia il rigore del pareggio e si infortunia calciando, uno scenario che peggiore non si poteva. Il rammarico per l’errore dagli undici metri si è rapidamente spostato sulle condizioni della Joya, che domani sosterrà gli esami strumentali per valutare l’entità dell’ennesimo stop muscolare della sua carriera. Con i giallorossi siamo ora giunti al 19° ko e ad un buon 50% di gare saltare in tre anni, un numero oggettivamente alto per quello che è da tutti considerato il giocatore chiave della rosa, nonché il più pagato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

