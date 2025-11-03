Dybala le lacrime e il rinnovo | quanto pesa l' infortunio numero 19 sulla trattativa con la Roma

Domenica da dimenticare per la Joya, tra risentimento muscolare e rigore sbagliato. È nell'ultimo anno di un contratto da 8 milioni a stagione, e il suo futuro in giallorosso, alla soglia dei 32 anni, si fa sempre più incerto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

