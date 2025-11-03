Due risse in poche ore ad Eboli | caos e feriti davanti ai bar

Salernotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di tensione, nella tarda serata di ieri, in viale Amendola ad Eboli, dove, nel giro di poco tempo, si sono verificate ben due risse davanti ad altrettanti bar. La prima avrebbe avuto come protagonisti due donne che avrebbero aggredito fisicamente con calci e pugni un uomo, si ipotizza per. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

