Due Novembre messa del Papa per Francesco e i cardinali morti
Una messa in suffragio di Papa Francesco e dei cardinali e vescovi morti nel corso dell'anno. A celebrare papa Leone XIV in una Basilica di San Pietro affollata da fedeli e pellegrini. Il ricordo di papa Bergoglio, scomparso dopo aver aperto la Porta Santa e impartito a Roma e al mondo la benedizione pasquale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
Come da tradizione ad ogni inizio di novembre, il Papa presiede la Messa in suffragio dei Cardinali e dei Vescovi defunti nel corso dell’anno. La Messa di oggi è celebrata anche per Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile Vai su Facebook
Il 2 novembre la Messa di Papa Leone al Verano - Nel giorno della commemorazione dei defunti, il pontefice presiede la celebrazione eucaristica all'ingresso monumentale, alle 16. Si legge su romasette.it
Papa Leone XIV, oggi pomeriggio la messa al Verano per la commemorazione dei defunti (che si celebra dal 998) - L’idea di dedicare un giorno dell’anno alla preghiera per tutte le anime del Purgatorio fu dell’allora abate Odilone, ma l’usanza si diffuse in tu ... Scrive roma.corriere.it
Il Papa al Verano per la commemorazione dei defunti, Messa davanti al cimitero monumentale di Roma - Il Vicariato comunica che alle 16 di domenica prossima si terrà una funzione religiosa alla presenza del Pontefice davanti all'ingresso del più famoso cimitero della Capitale ... Si legge su rainews.it