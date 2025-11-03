Due mesi di affitto non pagato e scatta lo sfratto | la proposta di legge che divide l’Italia
Una nuova proposta di legge di Fratelli d’Italia punta a rivoluzionare le procedure di sfratto in Italia, rendendo più rapido e semplice il recupero degli immobili da parte dei proprietari in caso di inquilini morosi. Il disegno di legge, composto da cinque articoli e depositato al Senato dal senatore Paolo Marcheschi, fissa un limite preciso: dopo due mesi consecutivi di mancato pagamento dell’affitto si attiverebbe automaticamente la procedura di sfratto. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato ridurre il carico di contenziosi civili che intasano i tribunali italiani, dall’altro incentivare i proprietari a optare per affitti di lunga durata anziché per le locazioni brevi. 🔗 Leggi su Cultweb.it
