Due italiani su tre bocciano la manovra finanziaria il 67% degli intervistati indica scarso gradimento | tanti i leghisti delusi
Se la bocciatura da parte della sinistra va letta solo nell’ortodossia dell’appartenenza, non mi sorprendono le critiche che pur ci sono tra gli elettori del centrodestra soprattutto tra i leghisti: perchè dovrebbero esaltarsi per una norma “Made in Ue”? È il 67% del campione intervistato. E,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
