Due italiani su tre bocciano la manovra finanziaria il 67% degli intervistati indica scarso gradimento | tanti i leghisti delusi

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se la bocciatura da parte della sinistra va letta solo nell’ortodossia dell’appartenenza, non mi sorprendono le critiche che pur ci sono tra gli elettori del centrodestra soprattutto tra i leghisti: perchè dovrebbero esaltarsi per una norma “Made in Ue”? È il 67% del campione intervistato. E,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

