Due giovani fermati per l’omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale
Il 18enne sarebbe stato colpito da un proiettile vagante. In corso le indagini della Procura di Torre Annunziata. Un provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti di due giovani di 18 e 23 anni, che si sono consegnati ai Carabinieri per l’omicidio di Pasquale Nappo, il diciottenne ucciso ieri sera in piazza Pace a Boscoreale, comune alle porte di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, i due indagati viaggiavano in sella a uno scooter quando, per motivi ancora da chiarire, hanno esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto mortalmente Nappo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Omicidio di Pasquale Nappo a #Boscoreale, fermati due giovani di 23 e 18 anni: erano sullo scooter da cui sono partiti i colpi che hanno ferito mortalmente il 18enne - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio del 18enne Pasquale Nappo a Boscoreale: fermati due giovani di Torre Annunziata - Due giovani di 18 e 23 anni che si sono consegnati ai carabinieri nella notte. Riporta tg.la7.it
Pasquale Nappo ucciso a Boscoreale, fermati due giovani di 18 e 23 anni - Sono stati fermati i due giovani di 18 e 23 anni accusati di aver sparato almeno tre colpi di pistola in piazza Pace a Boscoreale (Napoli) uccidendo il 18enne Pasquale Nappo. Si legge su msn.com