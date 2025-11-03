Due giovani fermati per l’omicidio di Pasquale Nappo a Boscoreale

Il 18enne sarebbe stato colpito da un proiettile vagante. In corso le indagini della Procura di Torre Annunziata. Un provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Torre Annunziata nei confronti di due giovani di 18 e 23 anni, che si sono consegnati ai Carabinieri per l’omicidio di Pasquale Nappo, il diciottenne ucciso ieri sera in piazza Pace a Boscoreale, comune alle porte di Napoli. Secondo una prima ricostruzione, i due indagati viaggiavano in sella a uno scooter quando, per motivi ancora da chiarire, hanno esploso alcuni colpi di pistola, uno dei quali ha raggiunto mortalmente Nappo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it