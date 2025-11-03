Due arresti e un ordine di carcerazione | intensificati i controlli della Polizia di Stato in città
Negli ultimi due giorni la Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel centro cittadino, portando a termine due arresti e l’esecuzione di un ordine di carcerazione. Le operazioni, condotte dalle Volanti e dalla Squadra Mobile della Questura, rientrano nell’attività ordinaria di prevenzione e contrasto ai reati sul territorio. Il primo arresto è scaturito da una segnalazione giunta attraverso l’app “YouPol”, lo strumento digitale della Polizia di Stato che consente di segnalare in modo anonimo episodi di spaccio, bullismo o violenza domestica. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti in zona Saione, dove era stato notato un camper utilizzato come copertura per la cessione di droga. 🔗 Leggi su Lortica.it
