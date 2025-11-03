Due anni fa l’alluvione in Toscana Ci ha segnato E’ una ferita mai rimarginata

Prato, 3 novembre 2025 – Una cerimonia semplice ma carica di ricordi e di commozione. Ieri Montemurlo ha ricordato, con alcune iniziative, l’alluvione del 2 novembre 2023 che investì un territorio vasto, fra la provincia di Prato e quella di Firenze senza tralasciare Pistoia. A Montemurlo morirono due pensionati – Alfio Ciolini e Teresa Pecorelli. Ferita mai rimarginata. La prima commemorazione si è svolta nel giardino dedicato alle vittime dell’alluvione in via Riva, davanti al torrente Bagnolo. Il sindaco e presidente della provincia Simone Calamai ha deposto un cuscino di fiori al cippo in pietra con la targa: "L’alluvione – ha detto – ha segnato la comunità ed è una ferita mai rimarginata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

