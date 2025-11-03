due alpinisti italiani dispersi in nepal da sabato ricerche in corso per stefano ferronato e alessandro caputo

Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. Lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo nepalese. I due alpinisti, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate e non si hanno più notizie da sabato, ha dichiarato il portavoce del dipartimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

