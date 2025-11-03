Due alpinisti italiani dispersi in Nepal da sabato ricerche in corso per Stefano Ferronato e Alessandro Caputo
Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. Lo ha comunicato il Dipartimento del Turismo nepalese. I due alpinisti, Stefano Farronato e Alessandro Caputo, sono rimasti bloccati al Campo 1 a causa delle forti nevicate e non si hanno più notizie da sabato, ha dichiarato il portavoce del dipartimento. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Contenuti che potrebbero interessarti
Ricerche sono in corso in Nepal di due alpinisti italiani scomparsi durante un tentativo di scalata del Monte Panbari (6.887 metri) sull'Himalaya. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Due alpinisti italiani dispersi in Nepal. Bloccati dalle forti nevicate nella spedizione per il Panbari, ricerche in corso - Gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stavano tentando di scalare la montagna Panbari, alta 6. Riporta msn.com
Nepal, perse le tracce di due alpinisti italiani sul Panbari - 887 metri, nella parte occidentale del Paese, quando si sono perse le ... Si legge su tg24.sky.it
Nepal, dispersi 2 alpinisti italiani: stavano tentando di scalare il Panbari - Lo hanno reso noto i funzionari del turismo di Kathmandu, secondo cui gli scalatori Stefano Farronato e Alessandro Caputo stav ... Da msn.com