Due alpinisti italiani dispersi in Nepal cosa è successo a Stefano Farronato e Alessandro Caputo sul monte Panbari

Due alpinisti italiani sono dispersi in Nepal. Funzionari del dipartimento del turismo di Kathmandu hanno reso noto che sono in corso le ricerche di Stefano Farronato, di Bassano del Grappa, e Alessandro Caputo, dei quali non si hanno più notizie da sabato. I due alpinisti erano impegnati nell’ascensione del Monte Panbari, alto 6.887 metri, situato nel Nepal occidentale. A dare l’allarme è stato il capo della spedizione, Valter Perlino, originario di Pinerolo (Torino), che per un malore si era fermato al campo base, dove è stato soccorso domenica da un elicottero. Le ricerche degli alpinisti italiani. 🔗 Leggi su Open.online